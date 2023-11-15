В Ростовской области утверждена программа развития производства беспилотников

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил региональную программу развития беспилотных авиационных систем с 2024 по 2030 годы, сообщает его пресс-служба.

Программа предусматривает открытие в Ростовской области научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем. Также в документе прописаны сценарии по применению беспилотников различных отраслях экономики.

Реализация программы должна способствовать развитию в регионе производства беспилотных авиационных систем и комплектующих для них, а также стимулировать спрос на их применение. Кроме того, в целях программы указано развитие кадрового и научного потенциала отрасли. Предполагается, что к 2030 году количество выпускаемых на заводах Ростовской области беспилотников вырастет в десять раз.

Кристина Федичкина