Генеральным директором АО «Нижфарм» назначена Оксана Позднякова

Оксана Позднякова назначена генеральным директором нижегородского АО «Нижфарм» (входит в группу Stada). До своего назначения она была генеральным менеджером Stada в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО «Нижфарм» Оксана Позднякова

Фото: STADA Генеральный директор АО «Нижфарм» Оксана Позднякова

Фото: STADA

По данным «Интерфакса», смена генерального директора АО «Нижфарм» произошла 14 ноября. На этом посту Оксана Позднякова сменила Ларису Матвееву, которая руководила «Нижфармом» с августа 2022 года.

С 1 ноября единственным владельцем АО «Нижфарм» стала люксембургская Nidda Lynx S.A.R.L. (Люксембург). Она в свою очередь входи в компанию Nidda Healthcare Holding Gmb, являющейся единственным акционером Stada Arzneimittel AG.

До этих изменений 100% «Нижфарма» принадлежало Stada Arzneimittel.

Андрей Репин