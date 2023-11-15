Канализацию в Нефтекамске отремонтируют за 2,4 млрд рублей

Управление по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса Башкирии заключило контракт на реконструкцию напорных коллекторов от биологических очистных сооружений Нефтекамска с уфимским ООО «Бургеоинжиниринг», следует из сообщения на сайте госзакупок. Контракт был заключен практически по начальной цене — за 2,37 млрд руб. Компания была единственным участником конкурса. Работы необходимо выполнить до конца 2024 года.

ООО «Бургеоинжиниринг» зарегистрировано в октябре 2012 года в Уфе. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Владельцем является Ильяс Исламов. В 2022 году выручка составила 898 млн руб., чистая прибыль — 7,4 млн руб. В текущем году компания заключила девять госконтрактов на общую сумму 1,28 млрд руб.

Майя Иванова

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