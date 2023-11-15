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Тренерский штаб «Амкара» официально отправлен в отставку

Как и было анонсировано президентом футбольного клуба «Амкар-Пермь» Валерием Чупраковым, по истечении срока контрактов 15 ноября в отставку отправлено тренерское руководство команды. Причина этого — невыполнение поставленных на сезон задач. Напомним, что «Амкар» занял восьмое место в группе «серебро» дивизиона «А» второй лиги и вылетел в группу «Б».

Фото: ФК «Амкар»

Фото: ФК «Амкар»

В своем интервью по итогам сезона Валерий Чупраков анонсировал переговорный процесс с несколькими специалистами, готовыми занять пост главного тренера. В случае если новичок захочет взять кого-либо из ушедших в свой штаб, руководство «Амкара» не будет возражать, но и давить на нового главного тренера в плане выбора помощников никто не будет, заявил президент клуба.

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