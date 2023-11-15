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Коммерсантъ FM
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Путин разрешил сделки с долями в холдинге «ЮэСэМ»

Президент Владимир Путин разрешил совершение сделок с долями, составляющими уставный капитал «Холдинговой компании ЮэСэМ» (контролирует активы USM Алишера Усманова и партнеров). Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания ЮэСэМ"»,— говорится в документе.

USM — российская холдинговая компания, 49% в ней принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. В число ее активов входят «Металлоинвест», «МегаФон», «Удоканская медь», «Аккерманн цемент». В 2018 году холдинг завершил перевод своих активов в Россию. USM связывала это с курсом на деофшоризацию российской экономики.

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