Путин разрешил сделки с долями в холдинге «ЮэСэМ»

Президент Владимир Путин разрешил совершение сделок с долями, составляющими уставный капитал «Холдинговой компании ЮэСэМ» (контролирует активы USM Алишера Усманова и партнеров). Распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания ЮэСэМ"»,— говорится в документе.

USM — российская холдинговая компания, 49% в ней принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. В число ее активов входят «Металлоинвест», «МегаФон», «Удоканская медь», «Аккерманн цемент». В 2018 году холдинг завершил перевод своих активов в Россию. USM связывала это с курсом на деофшоризацию российской экономики.