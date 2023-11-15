В Омской области впервые за 19 лет от бешенства скончался человек

В Колосовском районе Омской области в октября 2023 года местный житель умер от бешенства. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в Роспотребнадзоре региона, последний подобный случай в области был зафиксирован в 2004 году.

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На пострадавшего 10 октября напала собака. Бригадой скорой помощи он был доставлен в больницу 31 октября, до этого момента житель региона не обращался за помощью к врачам.

«В связи с поздним обращением антирабическое лечение эффекта не имело», - заявили в надзорном ведомстве.

В региональном Роспотребнадзоре также отметили, что в текущем году фиксируется значительный прирост очагов бешенства. С начала 2023 года было выявлено 28 неблагополучных по бешенству населенных пунктов, годом ранее – два. Большая доля зараженных животных приходится на домашних питомцев – 57% от общего числа или 16 случаев. В семи случаях (25%) источником инфекции стали сельскохозяйственные животных, еще пять случаев (17%) это дикие животные.

За 10 месяцев 2023 года с укусами, полученными от животных, обратилось в более 3,7 тыс. человек, из них 37% дети до 17 лет (1,4 тыс. человек). В 2023 году против бешенства планируется вакцинировать 314 человек, ревакцинировать – 282 из групп профессионального риска заражения. По итогам 10 месяцев план вакцинации выполнен на 100%, ревакцинации - на 90% (вакцинировано 255 человек).

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Александр Киселев