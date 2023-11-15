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Ярославские депутаты призвали привести в порядок бомбоубежища

В Ярославской области депутаты предложили восстановить бывшие бомбоубежища. Вопрос обсуждался на заседании комитета по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике облдумы.

Депутат облдумы Василий Бобков

Депутат облдумы Василий Бобков

Фото: Ярославская областная дума

Депутат облдумы Василий Бобков

Фото: Ярославская областная дума

На заседании комитета депутаты обсуждали в том числе программу защиты населения от чрезвычайных ситуаций. На обеспечение пожарной безопасности в 2024 году планируют потратить почти 800 млн руб. Как отметил заместитель министра региональной безопасности Сергей Максимов, в регионе есть более 600 бывших бомбоубежищ, часть из них нужно вернуть в функциональное состояние.

«Надо взять пример некоторых регионов, которые уже привели в порядок свои укрытия, так теперь называются бывшие бомбоубежища. Я бы предложил своим коллегам посмотреть в своих избирательных округах состояние укрытий и обсудить те параметры, к которым необходимо стремиться»,— сказал депутат Василий Бобков.

Депутат облдумы Николай Бирук предложил использовать подвалы домов, как бомбоубежища. «Там с помощью управляющих компаний, собственников помещений, местной власти необходимо наводить порядок»,— отметил господин Бирук.

Алла Чижова

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