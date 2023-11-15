Делом об аварийном общежитии в Челябинске вновь заинтересовался глава СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин снова потребовал доклад по уголовному делу об аварийном общежитии в Челябинске. Дело о халатности (ст. 293 УК РФ) расследуется с декабря 2022 года, жильцы дома недовольны «ходом установления обстоятельств», сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ.

Обращение к Александру Бастрыкину жильцы аварийного здания, расположенного на улице Мира в Металлургическом районе, направили через его приемную «ВКонтакте». В декабре 2022 года была отремонтирована торцевая часть здания – вместо разрушающейся стены построили новую. «Однако из-за некачественно выполненных работ в настоящее время здание затапливает при выпадении осадков, стена дома разрушается, а из-за риска возгорания проводки часть строения обесточена»,– говорится в сообщении. Жильцы опасаются за свою безопасность. Срок расселения дома назначен на 2030 год.

Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах, а после завершения расследования – о результатах, а также о перспективах разрешения проблемы. В июле этого года глава СКР уже просил доклад по этому делу. Исполнение очередного поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

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