Производитель химоборудования стал резидентом нижегородской «Квантовой долины»

ООО «Акрилхимпроект» (Дзержинск, входит в группу компаний «Норкем») стало резидентом нижегородского инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина». Предприятие специализируется на проектировании оборудования для химической и нефтехимической отрасли.

По данным областного правительства, в «Квантовой долине» компания готовится реализовать проект по изготовлению, сборке и запуску опытно-промышленной установки для гидрирования эфиров высших жирных кислот и их амидов.

Директор ООО «Акрилхимпроект» Владимир Хавкин пояснил, что будущее производство будет рассчитано на работу с отечественным сырьем вместо импортного пальмового или пальмоядрового масла. Называть объем инвестиций в будущий проект в компании не стали.

Полученные на новой установке материалы могут быть использованы при производстве поверхностно-активных веществ, которые в свою очередь являются основой для бытовой и промышленной химии, косметики.

С учетом ООО «Акрилхимпроект» в ИНТЦ «Квантовая долина» зарегистрированы 19 резидентов. Став резидентами ИНТЦ, компании на 10 лет освобождаются от налогов на прибыль, на имущество и НДС. Таможенные платежи для них также равны нулю, а страховые взносы уплачиваются по единому пониженному тарифу.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Акрилхимпроект» зарегистрировано в Нижегородской области в 2003 году. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка компании составила 3 тыс. руб., чистый убыток — 2,36 млн руб. Совладельцами компании в рамных долях являются ООО «Норкем» и предприниматель Виталий Семенов.

Андрей Репин