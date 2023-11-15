Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему, по мнению некоторых наблюдателей, не стоит стремиться к покупке Rolex.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Monochrome Watches Фото: Monochrome Watches

Часовое онлайн-издание Quill & Pad выступило с громким заголовком: «Итак, вы хотите купить Rolex? Что же, я здесь, чтобы отговорить вас от этого!»

Лихо? Ведь Rolex — это традиционно беспроигрышный выбор в качестве подарка, в том числе и самому себе. Есть даже еще более забавная поговорка любителей часов, которая звучит примерно так: «Ты ничего не знаешь о часах и покупаешь Rolex. Ты начинаешь в них разбираться и считаешь, что стал круче Rolex. Ты коллекционируешь самые редкие и необычные модели и возвращаешься к Rolex».

А вот теперь, автор статьи, дорогой Тамим Альмуса, попробуй нас отговорить. Конечно, обозреватель делает это иронично. Он начинает с того, что многие хотят часы, которые окружающие точно не воспримут как подделку. Но это точно не Rolex. Их очень и очень много копируют. Но зато это едва ли не самые узнаваемый бренд в мире. За это и платим.

«Узнаваемы,— продолжает Тамим, — они не только восторженными поклонниками, но и, например, грабителями». «Ну и, — заканчивает автор, — впечатление "Перед вами победитель" на всех вы не произведете».

Процитирую Тамима: «Печальная правда заключается в том, что по большей части Rolex на руке никого не волнует. Я знаю, что говорю: у меня есть одни такие часы, и я часто их ношу. Несмотря на это, заурядный продавец из местного дилерского центра BMW все равно не уделяет мне времени, не говоря уже о том, чтобы пригласить меня на тест-драйв».