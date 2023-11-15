В Сочи спасли подводного археолога от кессонной болезни

В Сочи 62-летнего дайвера, занимавшегося подводной археологией, спасли от декомпрессионной болезни. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на ЮРПСО МЧС России.

Мужчина приехал на побережье из Саратова. Дайвер исследовал морское дно в районе устья реки Мацесты, когда в результате экстренного всплытия с глубины около 30 м у дайвера появились признаки кессонной болезни. В результате образования в теле пузырьков азота, закупоривших сосуды, нарушилось кровообращение.

Сообщается, что мужчина провел в барокамере порядка 25 часов. Все это время за пациентом наблюдали специалисты и поддерживали с ним радиосвязь. Через несколько дней лечение продолжится. Врачи заявили, что потребуется еще несколько процедур гипербарической оксигенации.

Анастасия Донскова

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