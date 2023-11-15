Жителя Челябинска приговорили к 19 годам колонии за убийство пожилых супругов

Верховный суд Башкирии вынес приговор 36-летнему жителю Челябинской области Андрею Борисову. Он признан виновным в убийстве двух пенсионеров (п. «а, в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и разбое с незаконным проникновением в жилище (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и республиканского СКР.

В мае 2021 года Андрей Борисов, ранее проводивший строительные работы на придомовой территории пожилых супругов в Иглинском районе, проник к ним на участок, чтобы ограбить. Дождавшись, когда 83-летний хозяин вышел из дома, он нанес ему удары ножом, металлическим гвоздодером и обухом топора. Затем подсудимый зашел в дом и убил 78-летнюю женщину. Супруги скончались на месте.

Похитив 106 тыс. руб., злоумышленник скрылся с места преступления, переоделся в заранее приготовленную одежду и уехал в Великий Новгород. Орудия убийства, похищенные у убитых мобильные телефоны и сигнальный пистолет он выбросил на дно водоема.

Предполагаемого преступника удалось найти благодаря детализации телефонных звонков, из которых следовало, что он созванивался с погибшей, а также находился в месте совершения преступления. Вину он не признал.

Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и взыскал 1,5 млн руб. компенсации морального вреда в пользу стороны потерпевших.

Майя Иванова

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