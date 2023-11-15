обновлено 15:26
Троих жителей Удмуртии осудили за вырубку леса и сбыт древесины
В Удмуртии перед судом предстали трое местных жителей, которых признали виновным в краже и незаконной вырубке лесов (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 260 УК РФ). Незаконно добытую древесину они продавали, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Свою вину осужденные признали, а также в полной мере возместили причиненный ущерб. Суд назначит им три года лишения свободы условно, а также испытательный срок на шесть месяцев.