Троих жителей Удмуртии осудили за вырубку леса и сбыт древесины

В Удмуртии перед судом предстали трое местных жителей, которых признали виновным в краже и незаконной вырубке лесов (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 260 УК РФ). Незаконно добытую древесину они продавали, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Свою вину осужденные признали, а также в полной мере возместили причиненный ущерб. Суд назначит им три года лишения свободы условно, а также испытательный срок на шесть месяцев.