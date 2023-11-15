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Скончалась одна из пострадавших при падении лифта в пермской больнице

Скончалась одна из пострадавших при падении лифта в пермской больнице Архангела Михаила. Как сообщает портал Properm.ru, пенсионерка Людмила Пупышева проходила лечение в гастроэнтерологическом отделении больницы. В день выписки она вместе с несколькими другими пациентами была в аварийном лифте. Из-за падения лифта пострадавшая сломала ноги и позже скончалась после операции.

ЧП в больнице Архангела Михаила произошло 10 октября 2023 года. С четвертого этажа пятиэтажного корпуса больницы на ул. Лобачевского, 26, в шахту рухнул лифт с пассажирами. Во время инцидента в лифте находились 12 пациентов, лифтер и санитарка. Три человека были помещены в травматологическое отделение с незначительными травмами. СУ СКР по Пермскому краю возбудило по данному факту уголовное дело.

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