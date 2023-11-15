В Воронеже продают три здания и склад за 305 млн рублей

Три здания и склад общей площадью 7,7 тыс. кв. м продаются в Воронеже за 305 млн руб. в сумме. Первый объект включает в себя здание и склад совокупной площадью 4 тыс. кв. м, второй — здание на 1,5 тыс. кв. м, третий — здание на 2,2 тыс. кв. м. Их стоимость составляет 75 млн руб., 100 млн руб. и 130 млн руб. соответственно. Это следует из объявлений, размещенных риэлтерским агентством «Недвижимость+» на сайте «Авито» накануне.

Первый объект расположен в районе Поклонного креста на улице Острогожской в Советском районе. Он включает двухэтажное здание площадью 3,3 тыс. кв. м и склад на 650 кв.м. По словам продавца, возможно увеличение площади здания за счет надстройки этажей. Комплекс расположен на земельном участке площадью 1,2 га. К нему «подведены все коммуникации». В нем есть грузовые лифты, подвал. Мощность электросети составляет 3 тыс. кВт.

Второй объект находится на Московском проспекте, 144/3 в Центральном районе — напротив областной клинической больницы №1. Он представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание, к которому «подключены все коммуникации». На его территории оборудована парковка на 40 машиномест. Продавец рассматривает возможность аренды.

Третий объект расположен в Слесарном переулке,2 в Ленинском районе. Он представляет собой трехэтажное здание с офисной отделкой, к которому «подключены все коммуникации». Мощность электросети составляет 150 кВт. На его территории тоже расположена парковка на 40 машиномест.

Представитель компании «Недвижимость+» отказался комментировать «Ъ-Черноземье» причины реализации объектов.

Алина Морозова

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