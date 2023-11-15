Муфтий Татарстана предложил открыть в госучреждениях молельные комнаты
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил с предложением открыть молельные комнаты для верующих традиционных религий России в госучреждениях. Об этом сообщает «РИА Новости».
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
По его словам, в частности, молельные комнаты есть во всех исправительных учреждениях. Там открыты и храмы, и мечети.
Господин Самигуллин считает, что при распространении опыта Татарстана на РФ необходимо исходить из потребностей людей. К примеру, он отметил, что если в той или иной местности нет представителей какой-либо религии, то и нет необходимости открывать для них молельные комнаты.
При этом муфтий сказал, что в ряде регионов РФ есть «острая потребность в мечетях».