В ЗСК анонсировали принятие на Кубани нового закона о семеноводстве

В Краснодарском крае завершается разработка «принципиально нового» законопроекта о семеноводстве, который будет определять дальнейшее стратегическое развитие отрасли в регионе. Об этом заявил спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко. Документ планируется принять на одной из сессии в начале 2024 года.

Основными задачами в области семеноводства станут улучшение показателей сортовых качеств семян, выведение и размножение новых скороспелых высокоинтенсивных сортов и гибридов сельхозрастений, приспособленных к природно-климатическим условиям Краснодарского края, предоставление господдержки в приоритетном порядке российским юрлицам, гражданам РФ, осуществляющим на Кубани отечественную селекцию.

Аграрный комитет, занимающийся разработкой нового законопроекта, уже несколько раз встречался с общественностью и фермерами для обсуждения основных положений документа. Он будет еще раз обсуждаться в максимально приближенном к окончательному варианте перед рассмотрением на сессии.

«Данная отрасль — фундамент всего нашего агропрома, и мы будем всесторонне поддерживать это направление сельского хозяйства на всех этапах его развития»,— заявил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Председатель регионального парламента отметил, что в условиях санкционного давления стране и краю пришлось столкнуться с серьезными вызовами, оперативно решать вопросы, связанные с бесперебойным функционированием экономики. Агропром, подчеркнул он, остается одной из стратегических отраслей, и его поступательное развитие возможно только без оглядки на Запад. Это касается поставок оборудования для сельхозпредприятий, посадочного материала, развития технологий.

Юрий Бурлачко напомнил, что в России была утверждена доктрина продовольственной безопасности, согласно которой обеспеченность собственными семенами в стране должна достигать 75%. Спикер ЗСК подчеркнул, что для достижения этого показателя ведется селекционная работа в области семеноводства. Сейчас доля семян озимой пшеницы отечественной селекции составляет 99%, риса — 98%, сои — 80%, кукурузы — почти половину всего посадочного материала.

«Показатели по подсолнечнику и сахарной свекле намного скромнее. Но сегодня мы знаем, как исправить эту ситуацию. К тому же для этого у краевых парламентариев теперь появились дополнительные инструменты»,— резюмировал господин Бурлачко.

Леонид Ломакин

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