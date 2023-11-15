В Майкопе задержан водитель упавшего в реку автомобиля

Житель станицы Ханской Республики Адыгея задержан в ходе расследования уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сообщает республиканское следственное управление СКР. В ночь на 14 ноября автомобиль Chevrolet Niva, которым управлял мужчина, упал в реку Белая, одна пассажирка погибла, поиски находившегося в салоне 10-летнего мальчика продолжаются.

По предварительным данным следствия, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, мужчина не справился с управлением, в результате машина упала с обрыва в реку Белая. В автомобиле находилось четверо пассажиров, трое их них несовершеннолетние. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров смогли самостоятельно выбраться на берег, при этом 16-летняя девушка получила травму. Находившуюся в машине женщину и ее 10-летнего сына унесло потоком воды, тело женщины было обнаружено днем 14 ноября, местонахождение ребенка пока не установлено.

Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает следственное управление СКР по Адыгее.

Анна Перова, Краснодар