Жителей Удмуртии предупредили о мошенничестве от лица «руководства» Банка России

В Удмуртии зафиксировали случаи мошенничества в мессенджерах под видом руководителей Банка России. При этом страницы содержат реальные данные руководителей и выглядят максимально достоверно, сообщает пресс-служба регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В письмах лжесотрудники просят помочь им в задержании аферистов в кредитной организации, после чего предупреждают о звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства. При этом жертву просят никому не рассказывать о разговоре. После этого мошенники вновь звонят и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным, а также убеждают перевести деньги.

Банк России предупреждает, что сотрудники не используют мессенджеры для решения служебных вопросов. Аналогичный вид мошенничества может происходит и в соцсетях через поддельные аккаунты друзей. О всех подобных случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы.