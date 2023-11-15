Девушка из Сибая выиграла конкурс красоты «Мисс Азия-2023»

22-летняя уроженка Башкирии Илюза Исяндавлетова выиграла международный конкурс красоты «Мисс Азия-2023», сообщает «Башинформ». Финал конкурса прошел 14 ноября в Индии.

Первой вице-мисс Азия стала девушка из Непала. В конкурсе участвовали также представительницы ОАЭ, Таиланда, Китая, Кореи, Японии, Вьетнама, Казахстана, Турции, Шри-Ланки, Индонезии.

Илюза Исяндавлетова родилась в Сибае. В 2022 году она окончила Башкирский государственный университет имени Акмуллы. Она является победительницей конкурса «Мисс Республика Башкортостан-2023» и «Первая вице-мисс Азия-Сибирь».

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте