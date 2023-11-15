Застройщики будут получать разрешения на строительство в режиме онлайн

В Нижегородской области до конца 2023 года должен начать работу онлайн-сервис по оформлению разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. По данным областного правительства. Этот сервис будет интегрирован в «Личный кабинет застройщика» в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Сейчас этой системой пользуется более 1,2 тыс. человек, в нее внесено более 5 млн документов, материалов и сведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Новый сервис будет доступен ГИСОГД после авторизации через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Через новый сервис застройщик сможет подать заявление и все необходимые документы для получения разрешительной документации. В случае повторного обращения ранее внесенные в систему сведения об объекте будут подгружены автоматически.

Сейчас подать заявление о разрешении на строительство и ввод объекта в эксплуатацию можно через портал госуслуг, в МФЦ или принести в канцелярию областного минстроя.

В министерстве считают, что внесение данных не только о завершенных, но и о строящихся объектах позволит превратить ГИСОГД в своего рода банк, хранящий информацию обо всех проектах строительства на территории региона.

Андрей Репин