Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Застройщики будут получать разрешения на строительство в режиме онлайн

В Нижегородской области до конца 2023 года должен начать работу онлайн-сервис по оформлению разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. По данным областного правительства. Этот сервис будет интегрирован в «Личный кабинет застройщика» в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Сейчас этой системой пользуется более 1,2 тыс. человек, в нее внесено более 5 млн документов, материалов и сведений.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Новый сервис будет доступен ГИСОГД после авторизации через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Через новый сервис застройщик сможет подать заявление и все необходимые документы для получения разрешительной документации. В случае повторного обращения ранее внесенные в систему сведения об объекте будут подгружены автоматически.

Сейчас подать заявление о разрешении на строительство и ввод объекта в эксплуатацию можно через портал госуслуг, в МФЦ или принести в канцелярию областного минстроя.

В министерстве считают, что внесение данных не только о завершенных, но и о строящихся объектах позволит превратить ГИСОГД в своего рода банк, хранящий информацию обо всех проектах строительства на территории региона.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...