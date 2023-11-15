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Глава СК проконтролирует проверку по ненадлежащему состоянию дорог в Копейске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе проверки по публикациям в социальных сетях о плохом состоянии дорог в Копейске. Об этом сообщают в информационном центре СК РФ.

В ведомстве отмечают, что, судя по опубликованной в социальных медиа информации, дорожное покрытие «находится в неудовлетворительном состоянии: имеются многочисленные ямы, из-за чего возникают препятствия для своевременного прибытия экстренных служб».

Также в публикациях говорится, что администрация Копейска уже долго не принимает мер к разрешению ситуации, а местные жители вынуждены ремонтировать дороги за свой счет.

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