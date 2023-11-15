В Армавире общественные пространства приведут к единому облику

В Армавире объекты общественного назначения приведут к единому облику. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Необходимо внести единые правила и требования в благоустройство объектов. Это создаст более привлекательную среду обитания, представит город молодым, который будет соответствовать запросам сегодняшнего дня»,— говорится в сообщении.

С целью создания единого стандарта благоустройства общественных пространств городские власти создадут перечень рекомендаций по отделке фасадов по современным стандартам и созданию инклюзивной среды.

Анастасия Донскова

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