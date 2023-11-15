«Дом.рф» разъяснил детали продажи участка на Зорге в Уфе

АО «Дом.рф», выставившее на продажу с торгов участок на улице Зорге в Уфе за 95 млн руб., пояснило, что в соответствии с действующей редакцией градостроительного плана строительство на нем невозможно. «Таким образом, реализация земельного участка не связана с целями строительства»,— говорится в разъяснении положений извещения о проведении аукциона.

Вместе с тем градостроительные возможности и ограничения использования участка могут быть изменены по решению органов государственной власти и органов местного самоуправления, уточнили в «Дом.рф». В настоящее время участок расположен в общественно-жилой зоне.

На участке площадью 1,7 га расположены два помещения площадью 10,2 и 29,3 кв. м и одноэтажное здание площадью 88,8 кв. м. Имущество находится в федеральной собственности. Торги назначены на 24 ноября.

Влада Шипилова

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