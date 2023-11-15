HeadHunter: Большая часть доходов ростовчан уходит на еду и коммуналку

Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос среди трудоустроенных соискателей Ростовской области, попросив их назвать две самые большие статьи расходов за месяц. Выяснилось, что большая часть зарплаты уходит на еду, коммуналку, аренду жилья или ипотеку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Опрос проводился среди 5 тыс. россиян с 16 по 30 октября. 50% опрошенных жителей Ростовской области сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц — это покупка еды. 34% жителей региона среди самых больших трат назвали коммунальные платежи. Еще 32% дончан рассказали, что тратят существенную часть зарплаты на аренду жилья или ипотеку.

Расходы на аренду жилья или ипотеку назвали ключевыми 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента 25–34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45–54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.

18% опрошенных заявили, что существенная часть их доходов идет на выплату кредитов (не ипотечных), 17% — на детей, 10% — на транспорт или автомобиль, 9% — на лечение и лекарства, 8% — на образование, 6% — на досуг и отдых, 6% — на одежду и обувь. Реже всего в число наиболее крупных статей расходов входят уход за собой (4%), а также связь, телевидение и интернет (2%).

Кристина Федичкина