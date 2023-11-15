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Нижегородцев предупредили о новой мошеннической схеме

В ГУ МВД по Нижегородской области рассказали о новой схеме дистанционного мошенничества: злоумышленники звонят жителям региона и представляются сотрудниками операторов сотовой связи, выманивая у абонентов деньги.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мошенники убеждают жертв в том, что заканчивается срок действиях их сим-карт, и необходимо переоформить договор. Для этого звонящие просят назвать данные личного кабинета портала госуслуг. Получив сведения, они блокируют аккаунт жертвы или перехватывают управление.

В полиции отметили, что за минувшие сутки к ним поступило 17 заявлений от жителей Нижегородской области, попавшихся на новую мошенническую схему. В одном случае учительница из Павлова лишилась полумиллиона рублей.

По всем заявлениям возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ.

Владимир Зубарев

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