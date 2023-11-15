Чиновники прислушаются к соседям

Власти Татарстана хотят перевести общение жителей многоквартирных домов из мессенджера WhatsApp (принадлежит экстремистской компании Meta) в государственной сервис «Локоло». Он был запущен в республике два года назад, но пока им пользуются не так активно. В Татарстане, где проживают более 4 млн человек, приложение скачали 20 тыс. раз. Депутаты Госсовета на заседании профильного комитета раскритиковали эту платформу. Они усомнились, что онлайн-собрания собственников через эту систему будут законными, а также указали, что при разработке приложения использовались «не наши» языки программирования. Парламентарии опасаются, что базу данных сервиса «слить смогут легко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

К татарстанской информационной системе «Локоло», которая позиционируется властями как «социальная сеть для соседей», с 2021 года подключились 4,9 тыс. многоквартирных домов и 314 управляющих компаний. Приложение в AppStore и Google Play скачали более 20 тыс. раз. Об этом на заседании комитета Госсовета по жилищной политике сообщил руководитель проекта, начальник отдела Центра цифровой трансформации Татарстана (подчиняется Минцифры республики) Булат Габдрахманов.

Чиновник отметил, что «Локоло» позволяет проводить онлайн-собрания собственников. В таком формате уже прошло 1,2 тыс. мероприятий. Сумма оплат за жилищно-коммунальные услуги через этот сервис превысила 1 млн руб.

«Есть куда расти. Мы в начале пути»,— признался господин Габдрахманов, отметив, что сам сервис стал активно развиваться лишь в прошлом году. Сейчас, по его словам, стоит задача «планомерного внедрения» социальной сети, чтобы у жителей сформировалось привычка пользоваться ей каждый день.

По задумке министерства цифрового развития, «Локоло» должно заменить домовые чаты, которые, как правило, организованы в мессенджере WhatsApp. «Если бы пару лет назад нам сказали, что WhatsApp заблокируют, вряд ли кто бы поверил. Сейчас эта ситуация кажется более возможной»,— объяснил Булат Габдрахманов.

По его словам, «Локоло» должен стать «инструментом государства», чтобы «смещать фокус с негатива в сторону инициативности жителей».

«У государства появился канал коммуникаций с жителями»,— подчеркнул господин Габдрахманов. В том числе, по его словам, чиновники таким образом смогут выявлять активистов, которые были бы полезны властям. «Если мы захотим собрать активистов во дворах, то сейчас нам придется это делать вручную, через старших по дому. А потенциально мы можем через этот сервис распространять им сообщения»,— рассказал глава проекта.

Спикер добавил, что через сервис «Локоло» можно также подавать жалобы в управляющую компанию, вызвать мастера по той или иной проблеме. Также через эту платформу бизнес сможет продвигать свои товары. «Предполагается, что в будущем можно будет вызвать, например, самозанятого сантехника, которого уже приглашали соседи. То есть это будет еще и площадка для продвижения самозанятых»,— добавил господин Габдрахманов. Кроме того, по его словам, к сервису планируется подключить дачные и садоводческие общества.

К продвижению сервиса некоторые члены комитета отнеслись скептично. «Программа, честно, пока беззубая. 1 млн рублей оплата услуг — это ни о чем»,— сказал Единоросс Дмитрий Анисимов, который в прошлом руководил комитетом ЖКХ исполкома Казани. Он сказал, что при разработке сервиса «нужно было опираться в первую очередь на закон». «Те собрания, которые вы собираетесь устраивать в "Локоло", они по сути незаконные»,— указал депутат, пояснив, что житель сможет оспорить протоколы в суде. Господин Анисимов подчеркнул, что, согласно закону, электронное голосование должно быть только через ГИС «ЖКХ»: «Никакого "Локоло" в законе нет».

Булат Габдрахманов согласился, что протокол собрания можно оспорить, «если он не уходит в ГИС ЖКХ». При этом, по его словам, закон позволяет использовать региональные системы, которые могут быть интегрированы с федеральной. Также «Локоло» будут интегрировать с «Госуслугами».

«А чем отличается ваша программа от WhatsApp? Там тоже есть поселковый чат, подъездные сообщества. Они там все общаются великолепно»,— заметил другой единоросс Андрей Егоров, директор МУП «Водоканал». Булат Габдрахманов стал перечислять: «вызываешь мастера, скидку в чебуречной получаешь…». «Но это тоже все в WhatsApp есть»,— возразил депутат.

Андрей Егоров задал еще один вопрос: «На каком языке программирования написана ваша программа?» Господин Габдрахманов ответил, что «здесь языков программирования очень много», в том числе Swift, Kotlin, React. «Понятно. Все это не наши. Я понимаю, о чем говорю. Мы говорим, что WhatsApp и другие они у нас запрещены условно в России. Вас спросят про языки программирования, и никто базу данных вам сюда по большему счету не подключит. Пускай юристы и правоохранительные органы вам скажут»,— отреагировал глава «Водоканала».

Депутат подчеркнул, что «программа нужна, но своя российская» и «чтобы мы ни от кого не зависели».

«Кто владеет языком — тот владеет всем. Нужно защитить базу данных. Слить ее смогут легко»,— наказал господин Егоров.

Руководитель «Локоло» ответил, что языки программирования — это лишь средства. «По аналогии с порталом госуслуг у нас реализовано, в том числе по языкам»,— сказал он.

Глава комитета Александр Тыгин заметил, что 4 тыс. домов, подключенных к сервису, «звучит хорошо». Однако, по его словам, необходимо оценивать от общего количества лицевых счетов в регионе. Информацию господина Габдрахманова депутаты приняли к сведению, рекомендовав развивать сервис в дальнейшем.

Кирилл Антонов