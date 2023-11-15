ПСБ проведет IV Российский форум по финансовой грамотности «Просто капитал»

При поддержке ПСБ 22 ноября состоится IV Российский онлайн-форум по финансовой грамотности «Просто капитал». Мероприятие состоит из параллельных образовательных треков по вопросам финансовой и инвестиционной грамотности для семей с детьми, военнослужащих, предпринимателей и всех, кто заинтересован в повышении своей финансовой культуры и росте благосостояния. Отдельной важной темой станет рассмотрение актуальных вопросов для жителей новых субъектов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Проведение форума «Просто капитал» уже стало традиционным, и ежегодно мероприятие привлекает все большее число слушателей, поскольку участники форума – профессионалы в сфере банковской, финансовой, инвестиционной, экономической деятельности – поднимают наиболее актуальные вопросы управления личным бюджетом, финансовой безопасности, социально-экономической тематики и многое другое. Разделенная на несколько потоков программа позволяет аудитории гибко подходить к выбору интересующей их темы и пополнять свои знания в зависимости от личных финансовых целей»,— прокомментировала Вера Подгузова, старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ.

В один день слушателям будут доступны сразу три тематических направления форума «Просто капитал», в ходе которых также можно задавать вопросы и получать ответы в прямом эфире. На треке поддержки и развития эксперты ПСБ и финансовых институтов расскажут о специальных мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, жителей новых регионов России, дадут рекомендации по вопросам управления личным бюджетом и вопросам финансовой безопасности. Трек направлен на интеграцию новых регионов в систему социально-экономического развития России.

Основными темами онлайн-эфиров семейного трека станут вопросы организации семейного бюджета и инвестиций, получения льгот и компенсаций, планирования пенсионных накоплений, оформления кредита и ипотеки. В ходе эфиров состоятся прямые включения с выставки «Россия», викторины и розыгрыши призов.

Трек для бизнеса рассчитан на представителей МСБ: в ходе выступлений экспертов банка предприниматели смогут актуализировать свои знания по вопросам мер господдержки, налогам и льготам, узнать о современных цифровых сервисах для бизнеса и др. Важной темой станет обсуждение особенностей социального предпринимательства, а также возможностей по развитию своего дела для супруг военнослужащих.

6+

ПАО «Промсвязьбанк».