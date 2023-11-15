Тарифы на ЖКХ в Пермском крае увеличатся в 2024 году на 10%

Стоимость услуг в сфере ЖКХ в Пермском крае в 2024 году вырастет в среднем на 10,2%. В отдельных муниципалитетах Прикамья разрешено отклонение еще на 4,9%. Это следует из распоряжения правительства РФ от 10 ноября 2023 года.

В первом полугодии 2024 года средний индекс роста цены на услуги ЖКХ по всем субъектам РФ равен нулю, а со второго полугодия его величина варьируется в зависимости от субъекта РФ в диапазоне от 4% (Хакасия) до 15% (Забайкальский край). Для Москвы индекс составит 11%, для Санкт-Петербурга — 9,8%.

Следующая индексация тарифов на услуги ЖКХ пройдет в июле 2024 года.