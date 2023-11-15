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Коммерсантъ FM
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ФСБ возбудила дело против жителя Хакасии, призывавшего к расправе над политиками

Управление ФСБ России по Республике Хакасия возбудило против 37-летнего местного жителя уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). Если вина фигуранта будет доказана, ему может грозить штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

«Мужчина с использованием профиля администрируемой им страницы в соцсети "ВКонтакте" на регулярной основе размещал в одном из сообществ праворадикальной направленности высказывания с призывами к посягательству на жизнь политиков Российской Федерации»,— говорится в сообщении ФСБ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Имя подследственного, которого отпустили под подписку о невыезде, не называется. По данным органов госбезопасности, это житель поселка Коммунар Ширинского района. Источники «Ъ» рассказали, что ранее мужчина работал вахтовым методом на предприятиях Красноярского края, по профессии он — газоэлектросварщик.

Мужчина фигурирует еще в трех уголовных делах экстремистской направленности. Эти дела возбуждены по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, максимальное наказание — пять лет заключения), речь в них идет о призывах к насилию в отношении представителей органов государственной власти РФ и выходцев из Центрально-Азиатского региона.

Константин Воронов, Новосибирск

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