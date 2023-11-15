Новая группа контрактников из Удмуртии отправилась в части для переобучения

В Удмуртии 14 ноября состоялась отправка очередной группы новобранцев в воинские части для переподготовки перед службой. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в течение нескольких месяцев мужчины будут обучаться основам военного дела, после чего их распределят по местам дальнейшей службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Отмечается также, что военнослужащим полагается денежное довольствие, которое в октябре проиндексировали на 10,5%. Сейчас в зоне СВО довольствие составляет от 210 тыс. руб. Увеличенную сумму впервые бойцы получат в ноябре.