В Тюмени шестерых мужчин обвиняют в незаконной игорной деятельности

В отношении шестерых жителей Тюмени и Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой»). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, с января 2021 по октябрь 2023 года шестеро знакомых мужчин, двое из которых являются жителями Тюмени, четверо — жителями Екатеринбурга, объединились в группу для осуществления незаконной деятельности, с целью извлечения материальной выгоды.

Обвиняемые арендовали два помещения в регионах. В Тюмени покерный клуб был организован в нежилом помещении на ул. Радищева, в Екатеринбурге — в офисном помещении, расположенном на ул. Московской. Мужчины приобрели покерные столы, карты, фишки для карточной игры. О проведении азартных игр они сообщали игрокам через рассылку в мессенджерах.

В ходе следствия изъято оборудование для азартных игр, проведены обыски по месту проживания обвиняемых, осмотры мест происшествий. Допрошены посетители покерных клубов, а также все задействованные лица.

Сейчас следствие проводит комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Анастасия Таначева

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