В Ростове адвоката арестовали по подозрению в покушении на производство наркотиков

Советский районный суд Ростова заключил под стражу местного адвоката, подозреваемого в покушении на производство наркотиков (ч. 3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, речь идет об Алексее Капельке.

Дому у 27-летнего юриста были обнаружены девять вакуумированных пакетов и девять пластиковых контейнеров с марихуаной, а также несколько электронных весов, пакеты и устройство для вакуумирования. Общая масса изъятых наркотических веществ превысила 1 кг.

Адвокат пояснил, что изъятые предметы использовались для производства и сбыта наркотиков, которые он выращивал в своем гараже с 2020 года. Из гаража подозреваемого изъяты 24 куста растения и предметы для их обработки.

Кристина Федичкина