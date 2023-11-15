В Краснодаре скончался настоятель храма Всех Святых архимандрит Трифон
В Краснодаре на 69-м году жизни скончался настоятель храма Всех Святых архимандрит Трифон (Плотников). Об этом сообщила пресс-служба Екатеринодарской духовной семинарии.
Фото: Архимандрит Трифон, Екатеринодарская духовная семинария
Панихиду об упокоении проведут 15 октября.
Архимандрит Трифон родился в 1954 году в Мурманской области. Окончил химико-технологический факультет Ленинградской лесотехнической академии. В 1981 году был возведен в сан чтеца. В 1993 году окончил семинарское обучение в Московской духовной семинарии. В Екатеринодарскую и Кубанскую епархию был принят в 2010 году. Уже через пять лет был назначен ответственным по монастырям епархии. Архимандрит Трифон преподавал пастырское богословие в Екатеринодарской духовной семинарии.
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