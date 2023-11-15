На эко-модули для сбора ТКО в Уфе направят до 15 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы на аукционе 23 ноября выберет поставщика 77 эко-модулей для сбора твердых-коммунальных отходов для установки в парках и скверах города и одной системы управления контейнерными площадками, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 15 млн руб., он будет оплачен из бюджета города. Стоимость одного модуля массой 300 кг составляет 193 тыс. руб., автоматизированной системы — 154 тыс. руб.

Исполнить контракт необходимо до 8 декабря.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте