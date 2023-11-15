Мэрия Уфы утвердила проекты продолжения проспекта Салавата Юлаева

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания проспекта Салавата Юлаева на участке от улиц Бикбая до Интернациональной.

Проект разрабатывало московское ОАО «Институт гипростроймост», контракт с которым стоимостью 167 млн руб. был заключен в 2021 году. Строительство продолжения проспекта предусмотрено в три этапа: участок длиной 1,4 км до разноуровневой транспортной развязки, которая планируется на пересечении с улицей Ватутина, далее 1,3 км от развязки до пересечения с Уфимским шоссе и участок 2,9 км до проектируемых развязок на пересечениях с улицами Трамвайной и Интернациональной. Предусмотрено от четырех до восьми полос движения.

Влада Шипилова

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