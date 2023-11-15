За 2023 год в Прикамье увеличилось потребление видеоконтента в интернете

В 2023 году жители Пермского края стали чаще потреблять видеоконтент в интернете. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав активность пользователей в регионе.

Максимальная динамика была зафиксирована в российском онлайн-сервисе для хостинга и просмотра видео Rutube — объем передачи данных здесь вырос сразу более чем в три раза. Мобильный трафик на YouTube показал снижение на 10%. При этом по общему объему передачи данных эта платформа по-прежнему удерживает уверенное лидерство. Для загрузки видео жители региона все чаще используют сеть четвертого поколения. Через нее уже проходит свыше 80% всего объема передачи данных.

Жители региона стали также проводить больше времени за аудио- и видеоразговорами в мессенджерах. За последние 12 месяцев голосовое общение в Telegram выросло в два раза, а на видеозвонки в сервисах мгновенных сообщений стало уходить на 20% больше интернет-трафика. В целом мессенджеры утвердились как любимый способ общения в регионе, а самым популярным каналом стал Telegram. На него приходится уже свыше 86% от общего трафика на все мессенджеры.

На третьем месте по динамике в Пермском крае оказались онлайн-кинотеатры. Интерес к фильмам и сериалам вырос на 18%. Ежемесячный объем передачи данных в этой категории сравним с просмотром более 350 тыс. часов контента в Full HD-формате.