Под Краснодаром столкнулись «Лада» и «Хендай», погиб человек

Вечером 14 ноября под Краснодаром произошло смертельное ДТП. На улице Степной в станице Елизаветинской столкнулись иномарка и отечественный автомобиль, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

По информации ведомства, 50-летний водитель «Лада Гранта» при развороте не убедился в безопасности маневра. По встречке в это время ехал «Хендай», машины столкнулись. За рулем иномарка был 31-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Лады» погиб. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram