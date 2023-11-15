Под Краснодаром столкнулись «Лада» и «Хендай», погиб человек
Вечером 14 ноября под Краснодаром произошло смертельное ДТП. На улице Степной в станице Елизаветинской столкнулись иномарка и отечественный автомобиль, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Фото: Госавтоинспекция Кубани
По информации ведомства, 50-летний водитель «Лада Гранта» при развороте не убедился в безопасности маневра. По встречке в это время ехал «Хендай», машины столкнулись. За рулем иномарка был 31-летний мужчина.
В результате аварии водитель «Лады» погиб. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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