Объем накоплений бюджета Кубани с начала года вырос в 1,5 раза

Объем накопленных средств бюджета Краснодарского края по итогам октября 2023 года вырос в 1,5 раза в сравнении с январем. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на исследование аналитического агентства «АКРА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале 2023 года накопления бюджета Кубани достигали 82,4 млрд руб. По итогам октября — 121,5 млрд руб. По данным экспертов, сосредоточение ликвидных остатков наблюдается в регионах с высоким кредитным рейтингом.

«Это связано с возможностью регионов финансировать часть расходов по итогам года за счет накопленной ликвидности без необходимости увеличения долговой нагрузки, что, в свою очередь, помогает нивелировать риски волатильности доходов бюджета и финансировать кассовые разрывы в середине года в случае их появления»,— цитирует издание наблюдения экспертов.

В целом по России объем накоплений бюджетов вырос на 19% в 2023 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время объем накопленных средств в регионах достигает 4,1 трлн руб.

Анастасия Донскова

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