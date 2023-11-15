На улице Адмирала Крузенштерна в Краснодаре открыли новый пункт полиции
В Краснодаре открыли новый участковый пункт полиции на улице Адмирала Крузенштерна. В нем будут работать три участковых уполномоченных и инспектор по делам несовершеннолетних, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Мэр поблагодарил застройщика за возведение пункта. По мнению господина Наумова, это является неотъемлемым элементом комплексной застройки.
«Отличный подарок к профессиональному празднику участковых. Получилось современное помещение. Их служба опасна и трудна, пусть им будет здесь комфортно. А краснодарцам — спокойно», – пожелал мэр.
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