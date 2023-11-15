Краевой маткапитал на Кубани с начала года получили больше 4 тысяч семей

С начала текущего года больше 4 тыс. многодетных семей на Кубани получили краевой материнский капитал. На финансирование программы направили более 880 млн руб., сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что размер маткапитала сегодня превышает 147 тыс. руб. и ежегодно индексируется. В крае мера поддержки предоставляется семьям, где рождаются третий и последующий дети.

Всего на Кубани в текущем году уведомления на краевой маткапитал получили 6,5 тыс. семей. Деньги граждане могут потратить на медицинскую реабилитацию детей, а также на погашение ипотечного кредита в том случае, если семья прожила в крае три года, на иные цели – по достижении ребенком трех лет.

Количество многодетных семей на Кубани составляет почти 93 тыс. В них воспитываются большее 300 тыс. несовершеннолетних.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram