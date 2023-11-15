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Екатерина Шумкова назначена единым бизнес-лидером ВТБ и «Открытия» в Удмуртии

Управляющий ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова назначена единым бизнес-лидером ВТБ и банка «Открытие». Она будет отвечать за интеграцию региональных подразделений, усиление финансовых позиций по всем направлениям бизнеса и увеличение клиентской базы.

Фото: ВТБ в Удмуртии

Фото: ВТБ в Удмуртии

Екатерина Шумкова окончила Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова по специальности «Финансы и кредит» и Удмуртский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Карьеру в банковском секторе начала в 2001 г. Присоединилась к Группе ВТБ в 2009 г. на позиции заместителя управляющего банком в Удмуртии, а в 2019 году возглавила региональное подразделение банка.

«Удмуртия входит в число активно развивающихся промышленных регионов Приволжского федерального округа. В последние годы мы наблюдаем увеличение темпов роста инвестиций в экономику республики. Объединенной команде ВТБ и «Открытия» под руководством Екатерины Шумковой предстоит решать задачи по укреплению позиций банка в финансовом секторе региона, а также обеспечить максимально комфортный переход клиентов «Открытия»,— прокомментировал руководитель департамента администрирования сети – вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

«Мы стремимся, чтобы интеграция двух банков прошла бесшовно как для розничных, так и корпоративных клиентов»,— отметила Екатерина Шумкова.

Для комфортной интеграции клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ запустил новую цифровую платформу. Часть клиентов как «Открытия», так и ВТБ уже начала работать на платформе, переход всех клиентов планируется завершить до конца 2024 года.

За последний год ВТБ существенно увеличил свою долю рынка в регионе: в первом полугодии 2023 года корпоративный кредитный портфель увеличился вдвое, а объем привлеченных средств вырос почти на 50%. Совокупный кредитный портфель ВТБ в регионе по итогам полугодия составил 81,2 млрд руб., объем привлеченных банком средств населения и бизнеса — 81,4 млрд руб. Сегодня в Удмуртской Республике работают 14 отделений ВТБ. Банк обслуживает 8,4 тыс. юридических и 155,5 тыс. физических лиц.

У банка «Открытие» в Удмуртии две точки продаж. Кредитный портфель банка в регионе на 1 июля 2023 года составил 12,2 млрд руб., объем привлеченных средств —9,5 млрд руб.

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