Предельный размер платы за ТО на 2024 год установили в Удмуртии

С 1 января 2024 года в Удмуртии изменятся предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства региона Ярославом Семеновым, опубликовано на сайте главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

В частности, предельный размер платы за техосмотр городского наземного электротранспорта вырастет до 1 467,27 руб., мототранспортных — 359,26 руб., специальных транспортных средств экстренных служб — от 1 089,95 руб. Для легковых автомобилей стоимость ТО составит 1 021,83 руб.