обновлено 13:32
Предельный размер платы за ТО на 2024 год установили в Удмуртии
С 1 января 2024 года в Удмуртии изменятся предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства региона Ярославом Семеновым, опубликовано на сайте главы республики.
Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ
В частности, предельный размер платы за техосмотр городского наземного электротранспорта вырастет до 1 467,27 руб., мототранспортных — 359,26 руб., специальных транспортных средств экстренных служб — от 1 089,95 руб. Для легковых автомобилей стоимость ТО составит 1 021,83 руб.