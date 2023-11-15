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обновлено 13:32

Предельный размер платы за ТО на 2024 год установили в Удмуртии

С 1 января 2024 года в Удмуртии изменятся предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства региона Ярославом Семеновым, опубликовано на сайте главы республики.

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

В частности, предельный размер платы за техосмотр городского наземного электротранспорта вырастет до 1 467,27 руб., мототранспортных — 359,26 руб., специальных транспортных средств экстренных служб — от 1 089,95 руб. Для легковых автомобилей стоимость ТО составит 1 021,83 руб.

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