У Toyota Camry будут только гибридные двигатели

Компания Toyota Motor представила седан Camry нового поколения, который поступит в продажу весной 2024 года и будет оснащен гибридными силовыми установками. В перспективе японский автопроизводитель планирует полностью отказаться от выпуска Camry с бензиновым двигателем в рамках общей стратегии постепенной электрификации автомобилей и снижения выбросов.

Новая модель была разработана двумя дизайнерскими студиями японской компании в США на основе стандартного седана Сamry. В результате у Toyota Motor теперь есть первый седан, в котором установлены 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель и гибридная силовая установка 5-го поколения (THS 5). У моделей с передним приводом мощность двигателя 225 л. с., у полноприводных, а такие появятся в нынешнем году впервые — 232 л. с. Дизайнеры также несколько изменили внешний вид автомобиля, хотя он остается вполне узнаваемым. Значительно переделан салон, полностью изменена приборная панель.

Презентация новой Camry прошла в Малибу (Калифорния), и первыми новый гибрид смогут купить как раз американские потребители. Изначально на рынок США Toyota Camry вышла в 1983 году. Она быстро завоевала популярность и в течение почти 25 лет была самым продаваемым автомобилем в США. В последние годы, когда потребители стали отдавать предпочтение автомобилям с более вместительным салоном, ее потеснил с первого места кроссовер RAV4. Тем не менее Camry и сейчас остается самым востребованным седаном в США, и за первые девять месяцев нынешнего года там было продано 214 тыс. таких автомобилей.

Алена Миклашевская