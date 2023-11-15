Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У Toyota Camry будут только гибридные двигатели

Компания Toyota Motor представила седан Camry нового поколения, который поступит в продажу весной 2024 года и будет оснащен гибридными силовыми установками. В перспективе японский автопроизводитель планирует полностью отказаться от выпуска Camry с бензиновым двигателем в рамках общей стратегии постепенной электрификации автомобилей и снижения выбросов.

Новая модель была разработана двумя дизайнерскими студиями японской компании в США на основе стандартного седана Сamry. В результате у Toyota Motor теперь есть первый седан, в котором установлены 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель и гибридная силовая установка 5-го поколения (THS 5). У моделей с передним приводом мощность двигателя 225 л. с., у полноприводных, а такие появятся в нынешнем году впервые — 232 л. с. Дизайнеры также несколько изменили внешний вид автомобиля, хотя он остается вполне узнаваемым. Значительно переделан салон, полностью изменена приборная панель.

Презентация новой Camry прошла в Малибу (Калифорния), и первыми новый гибрид смогут купить как раз американские потребители. Изначально на рынок США Toyota Camry вышла в 1983 году. Она быстро завоевала популярность и в течение почти 25 лет была самым продаваемым автомобилем в США. В последние годы, когда потребители стали отдавать предпочтение автомобилям с более вместительным салоном, ее потеснил с первого места кроссовер RAV4. Тем не менее Camry и сейчас остается самым востребованным седаном в США, и за первые девять месяцев нынешнего года там было продано 214 тыс. таких автомобилей.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...