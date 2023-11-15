Челябинские МСП получили 19,5 млрд рублей по Национальной гарантийной системе

В Челябинской области за девять месяцев 2023 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) получили 19,5 млрд руб. финансовой поддержки под поручительства в рамках Национальной гарантийной системы (НГС). Это почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было показатель составил 10,5 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В целом по России объем поддержки за девять месяцев в рамках НГС превысил 791 млрд руб. Чаще всего финансовую поддержку получают предприниматели, работающие в сфере торговли (234,2 млрд руб.), обрабатывающем производстве (199,6 млрд), в отраслях транспортировки и хранения (69,4 млрд), а также сельского хозяйства (38,3 млрд руб.).

В Челябинской области региональная гарантийная организация действует на базе центра «Мой бизнес». По линии поручительства действует девять программ для разных категорий бизнеса. Ставки варьируются от 0,25% до 1%.

В НГС входят корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк.

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