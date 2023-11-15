В Челябинской области в 1,5 раза вырос спрос на рабочий персонал

Среди работодателей Челябинской области продолжает расти спрос на рабочие специальности. В октябре количество вакансий в этой сфере увеличилось в полтора раза по сравнению с октябрем прошлого года, сообщает служба исследований рекрутинговой онлайн-платформы HeadHunter.

В Челябинской области на рабочий персонал приходится 28% всех вакансий. Аналитики отмечают, что соискателей в этой категории по-прежнему не хватает: на одну активную вакансию сейчас приходится 1,5 резюме, год назад было 2,2. Нормой считается не менее четырех соискателей на вакансию.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинской области сейчас остро не хватает дворников, автомойщиков и поваров. На такие вакансии в регионе приходится 0,8 резюме.

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