Путин призвал ускорить формирование института омбудсменов в присоединенных регионах

Необходимо ускорить работу по созданию института уполномоченных по правам человека в присоединенных регионах, заявил президент Владимир Путин. Он поднял эту тему в приветствии к участникам заседания всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Конечно, вашего участия требуют задачи, связанные с защитой прав человека в Новороссии и Донбассе. Важно наладить четкое, оперативное взаимодействие с местными администрациями, ускорить работу по созданию института уполномоченных в этих регионах»,— сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин включил Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В этих четырех регионах действует военное положение. Сейчас региональные омбудсмены есть только в ДНР и ЛНР.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер