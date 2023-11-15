Сергей Хорошилов снова возглавил администрацию Острогожского района Воронежской области

Острогожский райсовет переизбрал главой администрации района Воронежской области Сергея Хорошилова. Об этом сообщили в правительства региона. Срок полномочий господина Хорошилова истечет в сентябре 2028 года.

Сергей Хорошилов родился в 1965 году в селе Терновом Острогожского района. В 1989 году окончил Воронежский технологический институт по специальности «технология молока и молочных продуктов». Работал на Острогожском молокозаводе, затем — директором сельхозпредприятия «Дружба» и гендиректором компании «Тандем-4».

В 2008 году был назначен главой администрации Острогожского района. В ноябре 2018 господина Хорошилова переизбрали на этот пост.

Егор Якимов