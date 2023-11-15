73 дороги отремонтируют в Удмуртии в 2024 году

В Удмуртии завершили ремонтные работы на 65 дорожных объектах из 78, рассказал председатель правительства региона Ярослав Семенов. В числе отремонтированных пять региональных трасс и 60 муниципальных дорог. На оставшихся объектах проходит приемка работ от подрядных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

До конца декабря также планируется сдать четыре моста из шести. Работу по двумя оставшимся завершат в следующем году. В их числе также мостовое сооружение через реку Большая Сарапулка. «Все работы на объекте завершены, на следующий год запланирован ремонт подъездных путей»,— отметил господин Семенов.

В предстоящем дорожном сезоне планируется отремонтировать 73 дорожных объекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в том числе пять участков региональных трасс. Их общая протяженность составляет 25 км.

В этом году также практически завершились работы по благоустройству территорий. Всего обустроили 88 общественных пространств и 50 дворов, а до 1 декабря планируется закончить работы в еще 11 скверах и парках. В следующем году благоустроят 138 территорий, в том числе 11 общественных пространств, которые выбрали сами жители республики в ходе рейтингового голосования.