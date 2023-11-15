Прощание с Александром Фрязимовым пройдет 16 ноября в Ростове

Прощание с погибшим в ходе СВО депутатом муниципального совета Ростова и директором кадетской средней образовательной школы имени Родионова Александром Фрязимовым пройдет в Ростове 16 ноября. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Фрязимов

Фото: Михаил Евраев, Telegram Александр Фрязимов

Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 51-летний Александр Фрязимов ушел добровольцем на СВО после окончания учебного года, в июне. Господин Фрязимов также являлся директором МАУ «Городской центр молодежи и спорта», руководителем военно-спортивного патриотического клуба «Витязь», начальником штаба отделения «Юнармии» Ростова и Ростовского района.

В зоне СВО Александр Фрязимов был разведчиком 234 гвардейского десантно-штурмового полка. Соболезнования близким в связи с гибелью выразил губернатор Михаил Евраев. То же самое сделали в школе, директором которой был погибший.

«Александр Николаевич останется в нашей памяти как мудрый учитель, который воспитывал детей на собственном примере патриотизма и доблестного служения Родине; как скромный Человек, который не на словах, а на деле тихо творил добро; как настоящий мужчина, грамотно ставящий перед собой цели и напролом идущий к ним, невзирая на трудности. Мы скорбим вместе с родными и близкими, выражаем искренние и глубокие соболезнования»,— говорится в сообщении школы.

В правительстве сообщили, что Александр Фрязимов посмертно награжден орденом Мужества, у него остались дочь и сын. Прощание с ним пройдет в 11:00 16 ноября в церкви Державной иконы Божьей Матери в Ростове. Похоронят погибшего на кладбище в деревне Судино Ростовского района.

Алла Чижова